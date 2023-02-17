Notícias semelhantes

A partir de 6 de março de 2023, o serviço ao Lycée Evariste Galois e ao Collège Colette está mudando!

A partir de 6 de março de 2023, para garantir melhor serviço e para melhor alinhar a organização das aulas no Lycée Évariste Galois e no Collège Colette, os horários das linhas S2, S7, 502 e 503 estão mudando.

  • Quarta-feira Uma nova corrida está agora agendada no Lycée Évariste Galois: 17h50.
  • Quartas-feiras
    A dublagem do Collège Colette / Lycée Évariste Galois às 12h50 é removida
  • Quarta-feira
    A corrida, que começa no Collège Colette / Lycée Évariste Galois, às 10h40, é adiada para as 11h40
    A corrida que começa no Collège Colette / Lycée Évariste Galois às 13h40 está cancelada. Quatro novas corridas estão agora agendadas no Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14h50, 15h50, 16h50 e 17h50
  • Sábado
    A corrida, que começa no Boulevard de Bezons às 7h50, é antecipada para 7h40
    A corrida do Collège Colette / Lycée Évariste Galois, às 11h45, é antecipada para as 10h40

Encontre os horários das suas linhas

