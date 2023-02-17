Notícias semelhantes

- Quarta-feira Uma nova corrida está agora agendada no Lycée Évariste Galois: 17h50.
- Quartas-feiras
A dublagem do Collège Colette / Lycée Évariste Galois às 12h50 é removida
- Quarta-feira
A corrida, que começa no Collège Colette / Lycée Évariste Galois, às 10h40, é adiada para as 11h40
A corrida que começa no Collège Colette / Lycée Évariste Galois às 13h40 está cancelada. Quatro novas corridas estão agora agendadas no Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14h50, 15h50, 16h50 e 17h50
- Sábado
A corrida, que começa no Boulevard de Bezons às 7h50, é antecipada para 7h40
A corrida do Collège Colette / Lycée Évariste Galois, às 11h45, é antecipada para as 10h40