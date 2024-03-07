Notícias semelhantes

As linhas O1 e O2 tornam-se as linhas 429 e 430
Ônibus com mais frequência e novos serviços com as linhas 429 e 430
- A nova linha 429 (antiga linha O1) segue o trajeto da antiga linha J entre "Les Graviers" e o terminal da linha em Limeil-Brévannes. Ela atende à escola secundária Guillaume Budé.
- A nova linha 430 (anteriormente linha O2) é estendida até a RER A na estação Boissy-Saint-Léger.
- O Korczak College é atendido pelas linhas 429 e 430.
- + ônibus nessas duas linhas, com passagem a cada 15 minutos pela manhã e à noite e a cada 30 minutos durante o dia.
Mapa da linha 429
Mapa da linha 430