Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas Sénart estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas na área de Sénart são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024,
  • Tráfego difícil nos portões de Paris de 18 de julho a 11 de agosto e de 29 de agosto a 8 de setembro de 2024

    Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
Linha 50: rota modificada em 22 de julho. Encontre os detalhes dessas mudanças.
Linha 54: rota modificada de 18 de julho a 11 de agosto e de 29 de agosto a 8 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças.

Impactos na rede em Île-de-France

