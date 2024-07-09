Neste verão, os horários das rotas das Terres d'Envol estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

Leitura 2 min

Suas linhas serão impactadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas rotas no território das Terres d'envol são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • O fechamento da RD40 ao tráfego de 18 de julho a 15 de setembro de 2024
  • A passagem da Chama Olímpica em 25 de julho de 2024
  • A Maratona Paralímpica e o Evento de Massa em 8 de setembro de 2024

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Fechamento da RD40 ao tráfego de 18 de julho a 15 de setembro de 2024

Passagem da Chama Olímpica na quinta-feira, 25 de julho de 2024

Maratona Paralímpica e Evento de Massas Domingo, 8 de setembro de 2024

Impactos ao redor do território de Terres d'Envol

Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares:

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

Notícias semelhantes