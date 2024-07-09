Notícias semelhantes

Algumas rotas no território das Terres d'envol são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- O fechamento da RD40 ao tráfego de 18 de julho a 15 de setembro de 2024
- A passagem da Chama Olímpica em 25 de julho de 2024
- A Maratona Paralímpica e o Evento de Massa em 8 de setembro de 2024
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
Fechamento da RD40 ao tráfego de 18 de julho a 15 de setembro de 2024
- Linha 43: rota modificada de 18 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Rota 642: rota modificada de 18 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Passagem da Chama Olímpica na quinta-feira, 25 de julho de 2024
- Linha 616: rota modificada em 25 de julho de 2024 entre 11h e 14h. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Maratona Paralímpica e Evento de Massas Domingo, 8 de setembro de 2024
- Rota 703: rota modificada em 8 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linhas 607 e 609: rota modificada em 8 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Impactos ao redor do território de Terres d'Envol
Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares:
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.