Notícias semelhantes

Algumas linhas na região do Marne e do Sena são impactadas pela organização dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em particular pela passagem da Chama Paralímpica em 27 de agosto de 2024.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 428 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 429 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 430 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 431 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 432 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 433 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 434 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 435 : Detalhes dos impactos na linha em 27 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
