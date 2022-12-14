Notícias semelhantes

O que é a linha N155?

A linha N155 conecta a estação Paris Saint-Lazare a Poissy via Porte d'Asnières, Cormeilles-en-Parisis, Frette-Montigny, Herblay, Conflans-Sainte-Honorine, Conflans Fin-d'Oise, Maurecourt e Andrésy.

Também atende a Pont Neuf e as paradas do Stade Mazières em Carrières-sous-Poissy.

Um verdadeiro revezamento para a oferta diurna (trem), a linha N155 permite que você viaje à noite, 7 dias por semana, o ano todo. Oferece 4 viagens de ida e volta, das 23h20 às 4h45.

Um serviço adaptado e seguro

Para viajar com tranquilidade, é criado um serviço de despertar na parada. Quando você desce, só precisa avisar o motorista do ponto de descida. Se você adormecer, ele vai te acordar quando chegar ao seu destino.

Por fim, para sua segurança a bordo, todos os veículos que operam nesta linha estarão equipados com um sistema de proteção por vídeo em contato direto com nosso posto de controle e as forças policiais.

Quanto vai custar minha viagem?

O preço da viagem é fixado em €2,50, como em todas as linhas regulares.

Qualquer que seja sua situação, para viajar em ordem, por favor, valide sua passagem.