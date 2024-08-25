Notícias semelhantes

A renumeração das suas linhas é acompanhada por um novo código SMS
A partir de segunda-feira, 2 de setembro de 2024, para que tudo esteja em ordem, envie "BUS" + o número da linha que você está pegando para 93100.
Exemplos: BUS1201, BUS1237, BUS1221...
O bilhete SMS é sempre válido por 1 hora sem transferências. O preço permanece inalterado, pelo preço da passagem de embarque, ou seja, €2,50.
(+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado. Preço do ingresso debitado da sua conta de telefone).
Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @CPConflu_IDFM
Até logo no seu território!