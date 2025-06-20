Notícias semelhantes

Para reduzir nosso impacto ambiental, estamos mudando nossas práticas para limitar o uso de papel. Todos os anos, milhares de panfletos são impressos e distribuídos, mas grande parte raramente é consultada antes de ser descartada.

Esse volume representa um consumo significativo de recursos naturais.

Essa decisão faz parte de uma abordagem eco-responsável que vem em andamento há vários anos:

Redução de resíduos

Menos desperdício de papel

Transporte menos relacionado à distribuição

Onde posso ver seu horário de funcionamento?

As informações sobre os passageiros permanecem totalmente acessíveis:

📱 App Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Site Ile-de-France Mobilités > Circulando > Agendas

🚌 Horários afixados nas paradas e nos veículos

📞 Serviço telefônico gratuito: 0 800 10 20 20

🤝 Nossos agentes na estação ou a bordo permanecem à sua disposição para auxiliá-lo

🖨️ Impressão única sob demanda entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo 0 800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas: