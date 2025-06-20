Seu horário de verão está 100% desmaterializado

Publicado em

Leitura 1 min

Folhas de ponto desmaterializadas, uma escolha para o ambiente

Para reduzir nosso impacto ambiental, estamos mudando nossas práticas para limitar o uso de papel. Todos os anos, milhares de panfletos são impressos e distribuídos, mas grande parte raramente é consultada antes de ser descartada.

Esse volume representa um consumo significativo de recursos naturais.

Essa decisão faz parte de uma abordagem eco-responsável que vem em andamento há vários anos:

  • Redução de resíduos
  • Menos desperdício de papel
  • Transporte menos relacionado à distribuição

Onde posso ver seu horário de funcionamento?

As informações sobre os passageiros permanecem totalmente acessíveis:

📱 App Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Site Ile-de-France Mobilités > Circulando > Agendas

🚌 Horários afixados nas paradas e nos veículos

📞 Serviço telefônico gratuito: 0 800 10 20 20

🤝 Nossos agentes na estação ou a bordo permanecem à sua disposição para auxiliá-lo

🖨️ Impressão única sob demanda entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo 0 800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas:

4501
4502
4503
4504
4505
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4520
4521
4522
4523
4524
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
9114
9115

Notícias semelhantes