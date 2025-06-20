Notícias semelhantes

Para reduzir nosso impacto ambiental, estamos mudando nossas práticas para limitar o uso de papel. Todos os anos, milhares de panfletos são impressos e distribuídos, mas grande parte raramente é consultada antes de ser descartada.
Esse volume representa um consumo significativo de recursos naturais.
Essa decisão faz parte de uma abordagem eco-responsável que vem em andamento há vários anos:
- Redução de resíduos
- Menos desperdício de papel
- Transporte menos relacionado à distribuição
Onde posso ver seu horário de funcionamento?
As informações sobre os passageiros permanecem totalmente acessíveis:
📱 App Île-de-France Mobilités (Android / iOS)
💻 Site Ile-de-France Mobilités > Circulando > Agendas
🚌 Horários afixados nas paradas e nos veículos
📞 Serviço telefônico gratuito: 0 800 10 20 20
🤝 Nossos agentes na estação ou a bordo permanecem à sua disposição para auxiliá-lo
🖨️ Impressão única sob demanda entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo 0 800 10 20 20