Notícias semelhantes

Com o estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités, o ciclismo e o transporte público são a dupla vencedora!

Estacione sua bicicleta com total tranquilidade nos Estacionamentos para Bicicletas Mobiles da Île-de-France, com a garantia de estacionamento de qualidade facilmente identificável perto de estações e estações de trem, para continuar sua jornada sem perder tempo.

O estacionamento para bicicletas é uma das respostas para as novas necessidades de transporte dos moradores de Île-de-France. Trocar o carro pela bicicleta para chegar à estação permite evitar engarrafamentos e dificuldades de estacionamento, além de reduzir seu impacto ambiental e se manter ativo diariamente.

Mude de modo. Sem vida.

Com o estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités, a combinação bicicleta + transporte público é mais fácil do que você imagina!

Descubra o estacionamento para bicicletas próximo à sua estação de trem na www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos

No território de Sénart, 3 estacionamentos para bicicletas estão esperando sua bicicleta em:

  • Estação de trem de Cesson:

Com 40 lugares em armários seguros.

  • Estação de trem Lieusaint-Moissy :

Com 60 vagas em armários seguros do lado Moissy-Cramayel

Com 60 vagas em armários seguros no lado de Lieusaint (jardim da estação)

Descubra as instalações de estacionamento para bicicletas na sua região mais próxima clicando aqui

Estacionamento para bicicletas, o serviço de mobilidade suave para todos

O estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités oferece estacionamento de qualidade sem restrições com:

  • aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana,
  • um local o mais próximo possível de estações e estações de trem,
  • Aros seguros para pendurar sua bicicleta,
  • um serviço de proteção de vídeo,
  • equipamentos auxiliares como tomadas para bicicletas elétricamente assistidas, bombas de bicicleta, kits de reparo e manutenção.
Estacionamento para bicicletas em Lieusaint-Moissu

Foto do estacionamento para bicicletas do Lieusaint-Moissy

Os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são gratuitos para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo, Navigo, imagine R, Navigo senior). Os abrigos de acesso autônomo são acessíveis a todos, sem assinatura ou reserva. Para outros usuários dos armários seguros, são oferecidas três fórmulas de assinatura:

  • Passe diário: 2 €
  • Assinatura mensal: €10
  • Assinatura anual: €30
