Notícias semelhantes

Algumas linhas no território do Vale Montmorency foram impactadas pela passagem da Chama Olímpica na sexta-feira, 19 de julho de 2024.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 1510 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1511 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1512 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1514 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1515 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1516 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1527 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
- Linha 1537 : Encontre os detalhes dessas interrupções.
Revezamento da Tocha Paralímpica na terça-feira, 27 de agosto de 2024
Duas linhas no Vale Montmorency foram impactadas pela passagem da Chama Paralímpica na terça-feira, 27 de agosto de 2024.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 1515: Encontre os detalhes desses distúrbios.
- Linha 1537: Encontre os detalhes dessas perturbações.
Horários de algumas linhas adaptadas
- De 20 de julho a 1º de setembro de 2024, a oferta das linhas 1511, 1515, 1516, 1527 e 1537 foi adaptada
- De 2 a 15 de setembro de 2024, a oferta das linhas 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 e 1517 foi adaptada
Encontre detalhes dos horários dessas linhas e de todas as linhas da sua região no site da Île-de-France Mobilités.
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.