Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas do Vale Montmorency estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Algumas linhas de ônibus serão modificadas por ocasião da passagem da Chama Olímpica 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas no território do Vale Montmorency foram impactadas pela passagem da Chama Olímpica na sexta-feira, 19 de julho de 2024.

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Revezamento da Tocha Paralímpica na terça-feira, 27 de agosto de 2024

Duas linhas no Vale Montmorency foram impactadas pela passagem da Chama Paralímpica na terça-feira, 27 de agosto de 2024.

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Impactos na rede em Île-de-France

Horários de algumas linhas adaptadas

  • De 20 de julho a 1º de setembro de 2024, a oferta das linhas 1511, 1515, 1516, 1527 e 1537 foi adaptada
  • De 2 a 15 de setembro de 2024, a oferta das linhas 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 e 1517 foi adaptada

Encontre detalhes dos horários dessas linhas e de todas as linhas da sua região no site da Île-de-France Mobilités.

