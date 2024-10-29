Notícias semelhantes

Linha 615, uma alternativa ao RER B na sua porta:
- Uma ligação com a linha 5 do metrô em Bobigny Pablo Picasso.
- Um ônibus a cada 8 minutos pela manhã e à noite, a cada 12 minutos durante o dia.
- Ônibus para o último metrô.
A Linha 615 conecta a Gare de Villepinte à estação de metrô da linha 5 Bobigny Pablo Picasso, via Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Com conexão com a linha 5 do metrô, é uma verdadeira alternativa ao RER B!
Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 minutos com a linha 5 do metrô.
Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 minutos com a linha 615.
Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 minutos com a linha 615.
- Chega-se à Gare du Nord em menos de 50 minutos a partir da estação Aulnay-sous-Bois pegando a linha 615 e depois a linha 5 do metrô em Bobigny Pablo Picasso.
- Um ônibus a cada 8 minutos das 7h às 9h e das 16h às 19h, depois a cada 12 minutos durante o dia, de segunda a sexta-feira.
- Com ônibus para o último metrô, você sempre pode contar com a linha 615 para te levar para casa.
Para encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM.