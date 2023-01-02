Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

• acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana

• protegido por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo

• Protegido e iluminado

• localizado o mais próximo possível das estações de trem

• Facilmente identificável (identidade visual uniforme)

• Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para quem possui uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, preço Navigo idoso, Imagine R).

Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura :

• Passe diário: €4

• Assinatura mensal: €10

• Assinatura anual: €30

O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.