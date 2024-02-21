A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único. Seu território, Roissy Est, se beneficiará dessa nova numeração a partir de 22 de abril de 2024.
Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.500 linhas, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número.
As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 15 linhas de ônibus que trazem o número 3!
Como faço para contornar os novos números?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Roissy Est, todas as linhas de ônibus agora começarão com a 21.
Sempre que possível, o número antigo foi retomado para facilitar a transição. (por exemplo, 16 se torna 2116, etc.)
Além disso, todas as linhas da sua escola agora foram renomeadas, acabando com os sistemas de antena (como a 712 ABCDE) em favor de um único número por circuito.
O que essa nova edição vai me trazer?
Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.