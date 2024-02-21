Como faço para contornar os novos números?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Roissy Est, todas as linhas de ônibus agora começarão com a 21.

Sempre que possível, o número antigo foi retomado para facilitar a transição. (por exemplo, 16 se torna 2116, etc.)

Além disso, todas as linhas da sua escola agora foram renomeadas, acabando com os sistemas de antena (como a 712 ABCDE) em favor de um único número por circuito.