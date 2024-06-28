Notícias semelhantes

Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na área de Loing Valley - Nemours são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024.

A oferta das linhas 4, 5 e 34 exp é adaptada de segunda a domingo, de 08 de julho a 15 de setembro de 2024