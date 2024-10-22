Notícias semelhantes

Movimentação social e previsão de tráfego

Você encontrará nesta página os impactos do movimento social que começou em 7 de novembro de 2024, assim como as previsões de tráfego do dia anterior para o dia seguinte.

Veja abaixo o status provisório dos serviços prestados

Os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 e 1239.

Essas previsões de tráfego permanecem válidas até 02 de março de 2025 (inclusive).

Descubra abaixo os horários detalhados para suas rotas durante a semana (de segunda a sexta-feira), assim como para sábado e domingo.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 14 de fevereiro de 2025 às 11h37

Previsão de tráfego para a rota 1201 - de segunda a sexta-feira

 -  64.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado e domingo

 -  125.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - de segunda a sexta-feira

 -  58.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado e domingo

 -  62.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - de segunda a sexta-feira

 -  93.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado e domingo

 -  85.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - de segunda a sexta-feira

 -  84.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sábado e domingo

 -  130.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - de segunda a sexta-feira

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - sábado

 -  61.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - de segunda a sexta-feira

 -  62.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado e domingo

 -  138.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - de segunda a sexta-feira

 -  55.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - de segunda a sexta-feira

 -  38.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sábado e domingo

 -  93.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - de segunda a sexta-feira

 -  36.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1225 - de segunda a sexta-feira

 -  44.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado

 -  42.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - de segunda a sexta-feira

 -  74.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado e domingo

 -  177.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - de segunda a sexta-feira

 -  91.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sábado e domingo

 -  106.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - de segunda a sexta-feira

 -  77.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - de segunda a sexta-feira

 -  69.1 KB

Na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 26 de janeiro de 2025 às 16:51

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  44.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  39.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  75.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  65.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  41.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  43.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  41.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  26.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  24.2 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - segunda-contra-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  59.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  70.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  60.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  54.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  17.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

 -  23.5 KB

No domingo, 26 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 25 de janeiro de 2025 às 14:24

Previsão de tráfego para a rota 1201 - domingo, 26 de janeiro de 2025

 -  49.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  30.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  45.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  43.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  40.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  76.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  41.4 KB

No sábado, 25 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 24 de janeiro de 2025 às 14h31

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  112.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  43.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  72.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  63.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  49.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  71.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  46.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  37.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  73.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sábado, 25 de janeiro de 2025

 -  51.6 KB

Na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 23 de janeiro de 2025 às 14:31

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  65.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  59.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  93.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  84.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  60.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  62.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  56.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  39.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  36.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  75.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  91.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  77.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  69.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  28.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

 -  36.2 KB

Na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 22 de janeiro de 2025 às 14:46

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  44.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  39.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  75.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  65.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  41.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  43.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  41.5 KB

Previsão de tráfego para a linha 1221 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  26.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  24.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  59.1 KB

Previsão de tráfego para a linha 1232 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  70.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  60.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  54.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  17.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

 -  23.5 KB

Na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 21 de janeiro de 2025 às 14:10

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  149.8 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  108.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  180.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  180.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  134.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  145.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  87.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  59.8 KB

Previsão de tráfego para a linha 1222 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  45.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  146.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  192.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  144.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  111.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  21.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

 -  40.3 KB

Na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 20 de janeiro de 2025 às 15:13

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  39.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  31.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  69.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  61.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  33.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  35.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  32.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  17.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  14.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  53.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  64.8 KB

Previsão de tráfego para a linha 1233 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  54.5 KB

Previsão de tráfego para a linha 1239 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  47.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  10.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - terça-feira, 21 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 19 de janeiro de 2025 às 15:13

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  39.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  31.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  69.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  61.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  33.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  35.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1207 - segunda-la-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  32.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  17.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  53.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  64.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  54.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  47.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  10.0 KB

Previsão de tráfego para a linha 1257 - segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

No domingo, 19 de janeiro de 2025, os serviços serão oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 18 de janeiro de 2025 às 15:02

Previsão de tráfego para a rota 1201 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  36.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  19.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  32.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  37.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  31.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  28.0 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  60.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - domingo, 19 de janeiro de 2025

 -  28.7 KB

No sábado, 18 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 17 de janeiro de 2025 às 15:02

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  94.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  30.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  57.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  36.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  56.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  34.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  25.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  59.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sábado, 18 de janeiro de 2025

 -  38.4 KB

Na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 16 de janeiro de 2025 às 16:44

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  39.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  52.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  60.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sexta-sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  59.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  56.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  58.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  17.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1222 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  53.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  64.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  54.4 KB

Previsão de tráfego para a linha 1239 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  47.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1255 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  10.0 KB

Previsão de tráfego para a linha 1257 - sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 15 de janeiro de 2025 às 15:56

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  39.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  52.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  60.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  59.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  56.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  58.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  17.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1222 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  53.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  64.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  54.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  47.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  10.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 14 de janeiro às 17:00

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  39.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  52.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  60.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  59.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  56.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  58.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  17.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  53.8 KB

Previsão de tráfego para a linha 1232 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  64.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  54.4 KB

Previsão de tráfego para a linha 1239 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  47.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  10.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

 -  14.7 KB

Na terça-feira, 14 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 13 de janeiro às 17h25

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  47.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  61.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  70.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  67.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  64.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  66.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  24.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  20.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  59.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  70.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  61.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  55.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  14.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - terça-feira, 14 de janeiro de 2025

 -  21.4 KB

Na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 12 de janeiro às 17:24

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  46.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  61.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  3.5 MB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  69.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1205 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  63.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  65.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1221 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  24.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  20.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  59.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1232 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  70.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1233 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  61.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1239 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  54.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  14.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

 -  20.9 KB

No domingo, 12 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 11 de janeiro às 17:37

Previsão de tráfego para a rota 1201 - domingo, 12 de janeiro de 2025

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - domingo, 12 de janeiro de 2025

 -  50.5 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - domingo, 12 de janeiro de 2025

 -  37.6 KB

No sábado, 11 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 10 de janeiro às 15:26

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego da Rota 1204 - Sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 11 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 9 de janeiro às 16:42

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  79.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a linha 1222 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  21.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

 -  24.3 KB

Na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 8 de janeiro às 16:36

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  21.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

 -  24.3 KB

Na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 7 de janeiro às 16h12

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1255 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  21.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - quarta-feira, 8 de janeiro de 2025

 -  24.3 KB

Na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 6 de janeiro às 16h57

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  21.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1257 - terça-feira, 7 de janeiro de 2025

 -  24.3 KB

Na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 5 de janeiro às 16h52

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  50.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - segunda-contra-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  21.7 KB

Previsão de tráfego da Rota 1257 - segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

 -  24.3 KB

No sábado, 4 de janeiro de 2025, os serviços serão oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

!!! Não haverá serviço no domingo, 5 de janeiro

Atualizado recentemente em 3 de janeiro às 17h14

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  79.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 4 de janeiro de 2025

 -  38.6 KB

Na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Atualizado recentemente em 2 de janeiro às 17h27

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  79.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

 -  38.6 KB

Na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 1º de janeiro às 18:15

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

 -  38.6 KB

Na terça-feira, 31 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

!!! Nenhum serviço será oferecido na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025

Última atualização em 30 de dezembro às 17:09

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  119.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 31 de dezembro

 -  38.5 KB

Na segunda-feira, 30 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 29 de dezembro às 23h42

Previsão de tráfego para a linha 1201 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1204 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  79.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1206 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  119.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - segunda-feira, 30 de dezembro

 -  38.5 KB

No sábado, 28 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

!!! Nenhum serviço será oferecido no domingo, 29 de dezembro

Última atualização em 27 de dezembro às 17h24

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 28 de dezembro

 -  108.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 28 de dezembro

 -  85.2 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sábado, 28 de dezembro

 -  166.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sábado, 28 de dezembro

 -  32.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 28 de dezembro

 -  57.1 KB

Na sexta-feira, 27 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 26 de dezembro às 16h22

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 27 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 27 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - sexta-feira, 27 de dezembro

 -  119.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - sexta-feira, 27 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - sexta-feira, 27 de dezembro

 -  38.5 KB

Na quinta-feira, 26 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 25 de dezembro às 16h31

Previsão de tráfego para a rota 1201 - quinta-feira, 26 de dezembro

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - quinta-feira, 26 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - quinta-feira, 26 de dezembro

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - quinta-feira, 26 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - quinta-feira, 26 de dezembro

 -  38.6 KB

Na terça-feira, 24 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

!!! Nenhum serviço será oferecido na quarta-feira, 25 de dezembro

Última atualização em 23 de dezembro às 16:00

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 24 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - terça-feira, 24 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - terça-feira, 24 de dezembro

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - terça-feira, 24 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 24 de dezembro

 -  38.5 KB

Na segunda-feira, 23 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 23 de dezembro às 18h35

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 23 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 23 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1203 - segunda-feira, 23 de dezembro

 -  116.7 KB

Previsão de tráfego para a rota 1222 - segunda-feira, 23 de dezembro

 -  21.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - segunda-feira, 23 de dezembro

 -  38.5 KB

No sábado, 21 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202 e 1227, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

!!! Nenhum serviço será oferecido no domingo, 22 de dezembro

Última atualização em 20 de dezembro de 2024 às 15h23

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 21 de dezembro

 -  38.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 21 de dezembro

 -  60.0 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 21 de dezembro

 -  38.5 KB

Na sexta-feira, 20 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 19 de dezembro de 2024 às 17h06

Previsão de tráfego para a linha 1201 - sexta-feira, 20 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - sexta-feira, 20 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 20 de dezembro

 -  38.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - sexta-feira, 20 de dezembro

 -  21.6 KB

Na quinta-feira, 19 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 18 de dezembro de 2024 às 16h13

Previsão de tráfego para a linha 1201 - quinta-feira, 19 de dezembro

 -  78.4 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - quinta-feira, 19 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quinta-feira, 19 de dezembro

 -  38.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quinta-feira, 19 de dezembro

 -  21.7 KB

Na quarta-feira, 18 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 17 de dezembro de 2024 às 15h44

Previsão de tráfego para a linha 1201 - quarta-feira, 18 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - quarta-feira, 18 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - quarta-feira, 18 de dezembro

 -  37.6 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - quarta-feira, 18 de dezembro

 -  17.7 KB

Na terça-feira, 17 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social em andamento.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 16 de dezembro de 2024 às 18h16

Previsão de tráfego para a rota 1201 - terça-feira, 17 de dezembro

 -  78.3 KB

Previsão de tráfego para a linha 1202 - terça-feira, 17 de dezembro

 -  60.1 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - terça-feira, 17 de dezembro

 -  37.6 KB

Previsão de tráfego para a linha 1255 - terça-feira, 17 de dezembro

 -  17.7 KB

Na segunda-feira, 16 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social ainda estar em andamento.

Última atualização em 15 de dezembro de 2024 às 21h05

Previsão de tráfego para a rota 1201 - segunda-feira, 16 de dezembro

 -  2.3 MB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - segunda-feira, 16 de dezembro

 -  59.9 KB

Previsão de tráfego para a linha 1227 - segunda-feira, 16 de dezembro

 -  38.8 KB

Previsão de tráfego para a rota 1255 - segunda-feira, 16 de dezembro

 -  17.6 KB

No domingo, 15 de dezembro, nenhum serviço será oferecido.

Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 16h26

No sábado, 14 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social em andamento.

Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 16:12

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sábado, 14 de dezembro

 -  78.9 KB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sábado, 14 de dezembro

 -  61.5 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sábado, 14 de dezembro

 -  38.7 KB

Na sexta-feira, 13 de dezembro, os serviços serão oferecidos nas linhas 1255 (apenas serviços escolares), 1227, 1201 e 1202.

Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 13h53

Previsão de tráfego para a rota 1201 - sexta-feira, 13 de dezembro

 -  2.3 MB

Previsão de tráfego para a rota 1202 - sexta-feira, 13 de dezembro

 -  50.4 KB

Previsão de tráfego para a rota 1227 - sexta-feira, 13 de dezembro

 -  38.8 KB

Previsão de tráfego para a linha 1255 - sexta-feira, 13 de dezembro

 -  29.4 KB

