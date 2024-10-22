Notícias semelhantes

Veja abaixo o status provisório dos serviços prestados
Os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 e 1239.
Essas previsões de tráfego permanecem válidas até 02 de março de 2025 (inclusive).
Descubra abaixo os horários detalhados para suas rotas durante a semana (de segunda a sexta-feira), assim como para sábado e domingo.
Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.
Última atualização em 14 de fevereiro de 2025 às 11h37
Na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 26 de janeiro de 2025 às 16:51
Última atualização em 26 de janeiro de 2025 às 16:51
No domingo, 26 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 25 de janeiro de 2025 às 14:24
Última atualização em 25 de janeiro de 2025 às 14:24
No sábado, 25 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 24 de janeiro de 2025 às 14h31
Última atualização em 24 de janeiro de 2025 às 14h31
Na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 23 de janeiro de 2025 às 14:31
Última atualização em 23 de janeiro de 2025 às 14:31
Na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 22 de janeiro de 2025 às 14:46
Última atualização em 22 de janeiro de 2025 às 14:46
Na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 21 de janeiro de 2025 às 14:10
Última atualização em 21 de janeiro de 2025 às 14:10
Na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 20 de janeiro de 2025 às 15:13
Última atualização em 20 de janeiro de 2025 às 15:13
Na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 19 de janeiro de 2025 às 15:13
Última atualização em 19 de janeiro de 2025 às 15:13
No domingo, 19 de janeiro de 2025, os serviços serão oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 18 de janeiro de 2025 às 15:02
Última atualização em 18 de janeiro de 2025 às 15:02
No sábado, 18 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 17 de janeiro de 2025 às 15:02
Última atualização em 17 de janeiro de 2025 às 15:02
Na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 16 de janeiro de 2025 às 16:44
Última atualização em 16 de janeiro de 2025 às 16:44
Na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 15 de janeiro de 2025 às 15:56
Última atualização em 15 de janeiro de 2025 às 15:56
Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 14 de janeiro às 17:00
Última atualização em 14 de janeiro às 17:00
Na terça-feira, 14 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 13 de janeiro às 17h25
Última atualização em 13 de janeiro às 17h25
Na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 12 de janeiro às 17:24
Última atualização em 12 de janeiro às 17:24
No domingo, 12 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 11 de janeiro às 17:37
Última atualização em 11 de janeiro às 17:37
No sábado, 11 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 10 de janeiro às 15:26
Última atualização em 10 de janeiro às 15:26
Na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 9 de janeiro às 16:42
Última atualização em 9 de janeiro às 16:42
Na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 8 de janeiro às 16:36
Última atualização em 8 de janeiro às 16:36
Na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 7 de janeiro às 16h12
Última atualização em 7 de janeiro às 16h12
Na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 6 de janeiro às 16h57
Última atualização em 6 de janeiro às 16h57
Na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 5 de janeiro às 16h52
Última atualização em 5 de janeiro às 16h52
No sábado, 4 de janeiro de 2025, os serviços serão oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 3 de janeiro às 17h14
!!! Não haverá serviço no domingo, 5 de janeiro
Atualizado recentemente em 3 de janeiro às 17h14
Na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Atualizado recentemente em 2 de janeiro às 17h27
Atualizado recentemente em 2 de janeiro às 17h27
Na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 1º de janeiro às 18:15
Última atualização em 1º de janeiro às 18:15
Na terça-feira, 31 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 30 de dezembro às 17:09
!!! Nenhum serviço será oferecido na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025
Última atualização em 30 de dezembro às 17:09
Na segunda-feira, 30 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 29 de dezembro às 23h42
Última atualização em 29 de dezembro às 23h42
No sábado, 28 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 27 de dezembro às 17h24
!!! Nenhum serviço será oferecido no domingo, 29 de dezembro
Última atualização em 27 de dezembro às 17h24
Na sexta-feira, 27 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 26 de dezembro às 16h22
Última atualização em 26 de dezembro às 16h22
Na quinta-feira, 26 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 25 de dezembro às 16h31
Última atualização em 25 de dezembro às 16h31
Na terça-feira, 24 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 23 de dezembro às 16:00
!!! Nenhum serviço será oferecido na quarta-feira, 25 de dezembro
Última atualização em 23 de dezembro às 16:00
Na segunda-feira, 23 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 23 de dezembro às 18h35
Última atualização em 23 de dezembro às 18h35
No sábado, 21 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202 e 1227, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 20 de dezembro de 2024 às 15h23
!!! Nenhum serviço será oferecido no domingo, 22 de dezembro
Última atualização em 20 de dezembro de 2024 às 15h23
Na sexta-feira, 20 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 19 de dezembro de 2024 às 17h06
Última atualização em 19 de dezembro de 2024 às 17h06
Na quinta-feira, 19 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 18 de dezembro de 2024 às 16h13
Última atualização em 18 de dezembro de 2024 às 16h13
Na quarta-feira, 18 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1227 e 1255, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 17 de dezembro de 2024 às 15h44
Última atualização em 17 de dezembro de 2024 às 15h44
Na terça-feira, 17 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 16 de dezembro de 2024 às 18h16
Última atualização em 16 de dezembro de 2024 às 18h16
Na segunda-feira, 16 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social ainda estar em andamento.
Última atualização em 15 de dezembro de 2024 às 21h05
No domingo, 15 de dezembro, nenhum serviço será oferecido.
Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 16h26
No sábado, 14 de dezembro, os serviços são oferecidos nas linhas 1227, 1201 e 1202, apesar do movimento social em andamento.
Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 16:12
Na sexta-feira, 13 de dezembro, os serviços serão oferecidos nas linhas 1255 (apenas serviços escolares), 1227, 1201 e 1202.
Última atualização em 13 de dezembro de 2024 às 13h53