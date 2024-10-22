Notícias semelhantes

Os serviços são oferecidos nas linhas 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 e 1239.

Essas previsões de tráfego permanecem válidas até 02 de março de 2025 (inclusive).

Descubra abaixo os horários detalhados para suas rotas durante a semana (de segunda a sexta-feira), assim como para sábado e domingo.

Essas previsões de tráfego estão sujeitas a contingências operacionais.

Última atualização em 14 de fevereiro de 2025 às 11h37