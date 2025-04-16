Notícias semelhantes

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, no território de Sénart, a Île-de-France Mobilités organiza estanques de reparo de bicicletas nas estações.

Encontre nossas equipes na estação Cesson na quinta-feira, 22 de maio, das 14h às 18h, e na estação Lieusaint-Moissy em 27 de maio de 2025, das 8h às 18h.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.