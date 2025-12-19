Notícias semelhantes

Por ocasião do May by Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para promover o serviço de estacionamento de bicicletas. Assim, no seu território de Cœur d'Essonne, a Île-de-France Mobilités organiza estações de conserto de bicicletas.

Conheça nossas equipes na estação em frente aos nossos bike parks, das 15h às 18h30:

Estação Arpajon em 12 de maio

Estação de Égly em 26 de maio

Estação Juvisy-sur-Orge em 29 de maio

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.