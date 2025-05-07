Notícias semelhantes

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, no Vale do Montmorency, a Île-de-France Mobilités organiza estandes de conserto de bicicletas na estação Ermont - Eaubonne.

Conheça nossas equipes na pátio da estação Ermont - Eaubonne, em frente à estação regulamentar, na terça-feira, 27 de maio, das 16h00 às 19h00.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste (pastilhas - cabo de freio - câmara de ar, etc...).