Notícias semelhantes

Um sistema especial será implementado durante os 5 fins de semana de interrupção do tráfego na linha L entre Paris - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche:

Sábado, 30 e domingo, 31 de agosto

Sábado, 13 e domingo, 14 de setembro

Sábado, 20 e domingo, 21 de setembro

Sábado, 27 e domingo, 28 de setembro

Sábado, 4 e domingo, 5 de outubro

Para permitir que você se junte ao RER A em Saint-Germain-en-Laye durante os fins de semana de trabalho, a linha 10 se beneficiará de viagens adicionais e horários estendidos.

Nossos agentes estarão no local para informar e orientar você, se necessário.