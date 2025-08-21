Notícias semelhantes

Trabalhe na linha L: linha 10 reforçada para você todo fim de semana!

Publicado em

A linha 10 é reforçada para acompanhar suas viagens durante as obras na linha L entre Paris - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche. Quais desenvolvimentos estão planejados para você? Nós os apresentamos a vocês aqui.

Um sistema especial será implementado durante os 5 fins de semana de interrupção do tráfego na linha L entre Paris - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche:

  • Sábado, 30 e domingo, 31 de agosto
  • Sábado, 13 e domingo, 14 de setembro
  • Sábado, 20 e domingo, 21 de setembro
  • Sábado, 27 e domingo, 28 de setembro
  • Sábado, 4 e domingo, 5 de outubro

Para permitir que você se junte ao RER A em Saint-Germain-en-Laye durante os fins de semana de trabalho, a linha 10 se beneficiará de viagens adicionais e horários estendidos.

Nossos agentes estarão no local para informar e orientar você, se necessário.

Linha 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye sábado e domingo

  • Para Saint-Germain-en-Laye: primeira partida às 5h00 e última partida às 23h50
  • Para Marly-le-Roi: primeira partida às 6h30 e última partida às 1h20
Baixe o horário reforçado da Linha 10

