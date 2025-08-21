Notícias semelhantes

Um sistema especial será implementado durante os 5 fins de semana de interrupção do tráfego na linha L entre Paris - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche:
- Sábado, 30 e domingo, 31 de agosto
- Sábado, 13 e domingo, 14 de setembro
- Sábado, 20 e domingo, 21 de setembro
- Sábado, 27 e domingo, 28 de setembro
- Sábado, 4 e domingo, 5 de outubro
Para permitir que você se junte ao RER A em Saint-Germain-en-Laye durante os fins de semana de trabalho, a linha 10 se beneficiará de viagens adicionais e horários estendidos.
Nossos agentes estarão no local para informar e orientar você, se necessário.
Linha 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye sábado e domingo
- Para Saint-Germain-en-Laye: primeira partida às 5h00 e última partida às 23h50
- Para Marly-le-Roi: primeira partida às 6h30 e última partida às 1h20