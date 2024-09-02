Notícias semelhantes

A partir de 2 de setembro de 2024, a Île-de-France Mobilités está alterando a oferta na região, acompanhada de uma renumeração para melhorar a legibilidade das linhas de ônibus na área da Confluência Cergy-Pontoise.

Por que o número da linha muda?

A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas, com sistemas de numeração que coexistem, mas não são iguais.

Atualmente, existem nomes muito diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L) e duplicados nos números de linha (há 32 linhas na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na área de Confluência Cergy-Pontoise, todas as linhas de ônibus agora começam com a 12.

Convidamos você a consultar as notícias sobre a renumeração regional clicando aqui.