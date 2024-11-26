Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração na área de Evry Centre Essonne

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Evry Centre Essonne, todas as linhas de ônibus agora começam com a 42.

Sempre que possível, o número antigo foi usado para facilitar a mudança (por exemplo, a linha 401 se torna a linha 4201, a linha 404 passa a ser a linha 4204, etc.).

Os números das linhas expressas começam com o número do departamento deles (exemplos: linha 9112).

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.