Linha 4212 (ex 403):

Para melhorar as conexões com a RER C, a linha 4212 é estendida até a estação Brétigny-sur-Orge.

A oferta para Brétigny-sur-Orge será, em média:

- um ônibus a cada 30 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30

- um ônibus a cada 30 minutos aos sábados, das 6h00 às 22h30

- um ônibus a cada hora aos domingos, das 6h00 às 22h30.

No trajeto entre a Imprimerie Nationale e a estação Bras de Fer, haverá um ônibus a cada 15 minutos durante todo o dia.

Ao mesmo tempo, a linha será encurtada para melhorar os tempos de viagem até Brétigny-sur-Orge e a Croix Blanche. Seu novo terminal será a estação Bras de Fer e continuará a atender a estação Evry-Courcouronnes Centre (conexão com a RER D).