Em 6 de janeiro de 2025, a Île-de-France Mobilités está reorganizando a oferta de ônibus em certas linhas na região de Evry Centre Essonne, e os números das linhas estão sendo alterados para maior clareza.
Encontre aqui as informações sobre suas linhas no Setor Central:
Bondoufle - Evry-Courcouronnes - Brétigny-sur-Orge - Ris-Orangis - Soisy-sur-Seine - Le Plessis-Pâté - Lisses
Linha 4206 (ex 402):
A linha 4206 é reforçada: operará inteiramente em uma via dedicada e conectará Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes via estação Evry-Courcouronnes em 55 minutos. Sua oferta será reforçada durante a semana com um ônibus a cada 7 minutos nos horários de pico da manhã e da noite, das 4h30 à meia-noite.
A oferta de fim de semana também será ampliada, com uma média de um ônibus a cada 10 minutos no sábado e 15 minutos no domingo.
Linha 4212 (ex 403):
Para melhorar as conexões com a RER C, a linha 4212 é estendida até a estação Brétigny-sur-Orge.
A oferta para Brétigny-sur-Orge será, em média:
- um ônibus a cada 30 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30
- um ônibus a cada 30 minutos aos sábados, das 6h00 às 22h30
- um ônibus a cada hora aos domingos, das 6h00 às 22h30.
No trajeto entre a Imprimerie Nationale e a estação Bras de Fer, haverá um ônibus a cada 15 minutos durante todo o dia.
Ao mesmo tempo, a linha será encurtada para melhorar os tempos de viagem até Brétigny-sur-Orge e a Croix Blanche. Seu novo terminal será a estação Bras de Fer e continuará a atender a estação Evry-Courcouronnes Centre (conexão com a RER D).
Linha 4204 (ex 404):
A linha 4204 conectará Soisy-sur-Seine a Evry-Courcouronnes. Ele atenderá as estações de Bois de l'Epine, Val de Seine e Évry-Courcouronnes Centre. Ele operará das 6h00 às 22h30 e sua oferta será adaptada ao território com:
- um ônibus a cada 15 minutos em média durante o horário de pico, de segunda a sexta (30 minutos durante o dia)
- um ônibus a cada 30 minutos em média aos sábados, das 6h às 22h
- um ônibus a cada hora, em média, aos domingos, das 6h às 21h
Ao mesmo tempo, a linha 453, que operava apenas aos domingos, é cancelada e seu trajeto é assumido pela linha 4204, que fornecerá o mesmo serviço.
Linha 4216 (ex 416):
Para apoiar o desenvolvimento da área de Leonardo da Vinci em Lisses dedicada a atividades de alta tecnologia, a linha 4216 operará durante todo o dia, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h30, com 8 novas partidas durante o dia.
Linha 4214 (ex 414):
A linha 4214 viu sua oferta evoluir para permitir que os moradores de Evry-Courcouronnes visitem o shopping Le Spot nos fins de semana.
Com essa nova oferta, os moradores terão um ônibus a cada hora entre 8h e 19h aos sábados e entre 10h e 18h aos domingos.
Linha N139:
A linha N139 é reforçada todas as noites de dias úteis com um ônibus a cada 30 minutos.