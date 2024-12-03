Em 6 de janeiro de 2025, a Île-de-France Mobilités está reorganizando a oferta de ônibus em certas linhas na região de Evry Centre Essonne e alterando os números das linhas para maior clareza.
Encontre aqui as informações sobre suas linhas no Setor Leste:
Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine - Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray
Linha 4230 (ex 302):
Uma conexão melhor com a estação Corbeil-Essonnes.
Para otimizar a linha e fortalecer sua oferta, a linha 4230 terminará na estação Corbeil-Essonnes.
Seu trajeto entre a estação Corbeil-Essonnes e Henri Dunant será cancelado.
Para os habitantes do bairro de Montconseil (paradas Square, La Tour e Salvador Allende), a linha 4202 passará a operar com ônibus a cada 10 minutos em média para chegar à estação Corbeil-Essonnes.
Linha 4231 (ex 7001):
A Linha 4231 conecta os municípios de Tigery e Saint-Germain-lès-Corbeil à estação Corbeil-Essonnes.
Para melhorar a conexão com a estação Corbeil-Essonnes, a oferta da linha está mudando com um ônibus a cada 15 minutos durante os horários de pico, de segunda a sexta-feira.