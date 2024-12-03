Linha 4230 (ex 302):

Uma conexão melhor com a estação Corbeil-Essonnes.

Para otimizar a linha e fortalecer sua oferta, a linha 4230 terminará na estação Corbeil-Essonnes.

Seu trajeto entre a estação Corbeil-Essonnes e Henri Dunant será cancelado.

Para os habitantes do bairro de Montconseil (paradas Square, La Tour e Salvador Allende), a linha 4202 passará a operar com ônibus a cada 10 minutos em média para chegar à estação Corbeil-Essonnes.