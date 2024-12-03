Em 6 de janeiro de 2025, a Île-de-France Mobilités está reorganizando a oferta de ônibus em certas linhas na região de Evry Centre Essonne, e os números das linhas estão sendo alterados para maior clareza.
Encontre aqui as informações sobre suas linhas no Setor Norte:
Viry-Châtillon - Juvisy-sur-Orge - Savigny-sur-Orge - Grigny
Linha 4205 (ex DM2):
A Linha 4205 conecta os municípios de Grigny e Viry-Châtillon ao centro da estação Juvisy-sur-Ogre.
Uma linha importante na região, sua oferta é reforçada durante os horários de pico com um ônibus a cada 10 a 12 minutos em média durante a semana.
Sua oferta também muda aos sábados de manhã, com a primeira partida da linha às 5h.
Linha 4206 (ex 402):
Sua oferta evoluirá significativamente antes da chegada do Tzen4.
A linha 4206 circulará inteiramente por via dedicada e conectará Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes via estação Evry-Courcouronnes em 55 minutos. Sua oferta será reforçada durante a semana com um ônibus a cada 7 minutos nos horários de pico da manhã e da noite, das 4h30 à meia-noite.
A oferta de fim de semana também será ampliada, com uma média de um ônibus a cada 10 minutos no sábado e 15 minutos no domingo.
Linha 4223 (ex 402):
A linha 4223 faz uma ligação entre o RER C em Savigny-sur-Orge e o RER D em Grigny.
Também permite que estudantes do ensino médio dos municípios de Grigny e Viry-Châtillon frequentem as escolas de Monge e Corot em Savigny-sur-Orge.
Para atender à alta demanda dessa linha pela manhã, sua oferta é reforçada com um ônibus a cada 7 minutos, em média.
Linha N139:
A linha N139 é reforçada todas as noites de dias úteis com um ônibus a cada 30 minutos.