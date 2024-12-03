Linha 4205 (ex DM2):

A Linha 4205 conecta os municípios de Grigny e Viry-Châtillon ao centro da estação Juvisy-sur-Ogre.

Uma linha importante na região, sua oferta é reforçada durante os horários de pico com um ônibus a cada 10 a 12 minutos em média durante a semana.

Sua oferta também muda aos sábados de manhã, com a primeira partida da linha às 5h.