Linha 4245 (ex 304 e 415):

Para completar a simplificação da rede de ônibus no setor sul da aglomeração, as rotas 415 e 304 são unidas para criar uma nova rota. A nova linha 4245 conectará a estação Evry-Courcouronnes à estação Corbeil-Essonnes passando pelos municípios de Lisses e Villabé.

Também atenderá a estação Villabé. Sua oferta será aumentada durante a semana com:

- um ônibus a cada 15 minutos em média durante os horários de pico

- um ônibus a cada 30 minutos em média durante o dia