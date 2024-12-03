Em 6 de janeiro de 2025, a Île-de-France Mobilités está reorganizando a oferta de ônibus em certas linhas na região de Évry Centre Essonne, e os números das linhas estão sendo alterados para maior clareza.
Encontre aqui as informações sobre suas linhas no Setor Sul:
Corbeil-Essonnes - Le Coudray-Montceaux - Lisses - Villabé
Linha 4241 (ex 405):
A linha 4241 conectará a estação Orangis Bois de l'Épine à estação Corbeil-Essonnes via a estação Évry-Courcouronnes Centre.
Seus horários de funcionamento não foram alterados.
Linha 4243 (ex 303):
A linha 4243 atende a cidade de Corbeil-Essonnes conectando as estações Moulin Galant e Corbeil-Essonnes Zola.
Para adaptar a oferta da linha às necessidades de viagem, ela é reforçada pela manhã com um ônibus a cada 15 minutos, em média, das 5h às 7h.
Também fica em cartaz até a meia-noite (comparado às 23:00 de hoje).
Linha 4245 (ex 304 e 415):
Para completar a simplificação da rede de ônibus no setor sul da aglomeração, as rotas 415 e 304 são unidas para criar uma nova rota. A nova linha 4245 conectará a estação Evry-Courcouronnes à estação Corbeil-Essonnes passando pelos municípios de Lisses e Villabé.
Também atenderá a estação Villabé. Sua oferta será aumentada durante a semana com:
- um ônibus a cada 15 minutos em média durante os horários de pico
- um ônibus a cada 30 minutos em média durante o dia
Linha 4203 (ex 301):
A linha 4203 é agora a linha principal do município de Corbeil-Essonnes.
Sua oferta é aumentada para apoiar o aumento de sua frequência:
- Durante a semana: um ônibus a cada 10 minutos em média durante o horário de pico e a cada 15 minutos durante o dia. Também vai até meia-noite (comparado às 23:00 atualmente)
- Sábado: mais ônibus à noite, com um ônibus a cada 20 minutos em média (comparado aos 30 minutos atuais). Também ficará em cartaz até meia-noite (em comparação com as 23h atualmente) aos sábados e domingos
- Para os meses de julho e agosto: sua oferta é dobrada
Linha 4242 (ex-402S):
Para acompanhar a evolução da linha 4206, uma nova linha foi criada para conectar Le Coudray-Montceaux à estação Bras de Fer em Evry-Courcouronnes via RN7.
Ele operará das 4h30 às 22h30 e sua oferta será adaptada às necessidades de transporte desse setor, com uma média de um ônibus a cada 15 minutos durante os horários de pico, de segunda a sexta-feira. Também operará aos sábados, com uma média de um ônibus a cada 25 minutos durante todo o dia, das 4h30 às 23h.
Nos domingos, oferecerá ônibus a cada hora, das 5h às 23h.
Linha N139:
A linha N139 é reforçada todas as noites de dias úteis com um ônibus a cada 30 minutos.