Notícias semelhantes

Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr
E no Twitter do território account@Envol_IDFM
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas. Explicamos tudo no vídeo abaixo:
Seus contatos estão mudando no território das Terras Voadoras
Publicado em
Leitura 1 min
A partir de 1º de janeiro de 2023, seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!
Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr
E no Twitter do território account@Envol_IDFM
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas. Explicamos tudo no vídeo abaixo: