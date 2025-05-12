Notícias semelhantes

Aproveite um suporte de reparo para Mai à Vélo!

Venha consertar sua bicicleta gratuitamente na estação Juvisy-sur-Orge.

Tem um problema com sua moto? Nós consertamos e é um presente!

Encontro na estação Juvisy-sur-Orge, às segundas-feiras, 12 e 26 de maio, das 15h às 18h30.

Sem registro, sem taxas, só uma mão amiga!

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, na região de Cœur d'Essonne, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas nas estações.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.

