Notícias semelhantes

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, na região de Cœur d'Essonne, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas nas estações.

Conheça nossas equipes na estação Juvisy-sur-Orge às segundas-feiras, 12 e 26 de maio, das 15h às 18h30.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.