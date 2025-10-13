Notícias semelhantes

Sua linha é sempre tão direta e parada + generosa!

A linha 7819, que conecta a Gare des Mureaux/Aérospatiale a Versalhes, Europe, será reforçada a partir de 5 de janeiro de 2026. Uma oferta mais generosa, com alguns passeios mais diretos.

  • Uma extensão do horário da manhã a partir da Gare des Mureaux com umaprimeira partida às 5h, de segunda a sexta-feira.
  • A criação de 3 viagens semi-diretas (1 pela manhã e 2 à noite) nos horários mais movimentados para reduzir o tempo de viagem da linha.
  • Reforço da oferta nas tardes de sábado para oferecer aos passageiros um serviço para os centros comerciais e de lazer da linha, com frequência de 30 minutos.
  • A criação de uma oferta aos domingos para alcançar os centros comerciais e de lazer, com frequência por hora.
