Notícias semelhantes

As equipes do seu território de Cœur d'Essonne vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

17 de setembro de 2025, das 17h às 19h, na Croix Blanche (ponto de ônibus: ZI Croix blanche).

18 de setembro de 2025, das 17h às 19h, na estação Brétigny-sur-Orge (lado Brossolette).

19 de setembro de 2025, das 17h às 19h, na estação Sainte-Geneviève-des-Bois (lado da Plateia).

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Cœur d'Essonne.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X: @CoeurEs_IDFM