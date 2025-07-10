Notícias semelhantes

Semana da Mobilidade 2025: suas equipes na região de Greater Versailles estão vindo te conhecer!

As equipes da sua região virão encontrá-lo na quarta-feira, 24 de setembro, no Satory Mobilab, em Versalhes, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes do seu território da Grande Versalhes vêm te encontrar por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, das 11h às 14h, no Satory Mobilab em Versalhes.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os ingressos oferecidos e os serviços oferecidos no território da Grande Versailles.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias no seu território, acesse nossa conta X: @Versailles_IDFM

