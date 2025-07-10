Notícias semelhantes

As equipes do seu território da Grande Versalhes vêm te encontrar por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.
Estamos ansiosos para vê-lo na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, das 11h às 14h, no Satory Mobilab em Versalhes.
Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os ingressos oferecidos e os serviços oferecidos no território da Grande Versailles.
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Para saber mais sobre as notícias no seu território, acesse nossa conta X: @Versailles_IDFM