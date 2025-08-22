Notícias semelhantes

As equipes da sua região do Vale Montmorency estão vindo te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para saber sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo na terça-feira, 16 de setembro de 2025, na estação Ermont Eaubonne, das 15h às 18h.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no Vale de Montmorency.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias no seu território, acesse nossa conta X: @Mtmorency_IDFM