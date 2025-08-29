Notícias semelhantes

Vamos falar sobre mobilidade juntos!
Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, estamos aqui para te encontrar e informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
- Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 16h às 18h30, na estação Saint-Germain-en-Laye
- Sábado, 20 de setembro de 2025, das 9h às 17h, Rue de Paris em Saint-Germain-en-Laye
Nossas equipes também terão prazer em responder suas dúvidas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Saint Germain Boucles de Seine.
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!