Notícias semelhantes

Vamos falar sobre mobilidade juntos!

Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, estamos aqui para te encontrar e informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 16h às 18h30 , na estação Saint-Germain-en-Laye

, na estação Saint-Germain-en-Laye Sábado, 20 de setembro de 2025, das 9h às 17h, Rue de Paris em Saint-Germain-en-Laye

Nossas equipes também terão prazer em responder suas dúvidas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Saint Germain Boucles de Seine.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!