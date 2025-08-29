Semana da Mobilidade 2025: suas equipes Saint Germain Boucles de Seine estão vindo te conhecer!

Publicado em

Leitura 1 min

De 16 a 22 de setembro de 2025, as equipes da sua região virão se reunir com você durante a Semana Europeia da Mobilidade.

Intercâmbios, conselhos e informações em Saint-Germain-en-Laye.

Vamos falar sobre mobilidade juntos!

Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, estamos aqui para te encontrar e informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

  • Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 16h às 18h30, na estação Saint-Germain-en-Laye
  • Sábado, 20 de setembro de 2025, das 9h às 17h, Rue de Paris em Saint-Germain-en-Laye

Nossas equipes também terão prazer em responder suas dúvidas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Saint Germain Boucles de Seine.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X: @StGermain_IDFM

Notícias semelhantes