Notícias semelhantes

As equipes do seu território do Vale Montmorency vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.
Esperamos vê-lo na terça-feira, 17 de setembro, das 15h às 17h, na estação Ermont Eaubonne
Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Vallée de Montmorency.
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM