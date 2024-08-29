Notícias semelhantes

Semana Europeia da Mobilidade 2024

De 16 a 22 de setembro de 2024, as equipes da sua região virão te encontrar na Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes do seu território do Vale Montmorency vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.

Esperamos vê-lo na terça-feira, 17 de setembro, das 15h às 17h, na estação Ermont Eaubonne

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Vallée de Montmorency.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM

