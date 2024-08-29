Notícias semelhantes

As equipes do seu território do Vale Montmorency vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.

Esperamos vê-lo na terça-feira, 17 de setembro, das 15h às 17h, na estação Ermont Eaubonne

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos no território de Vallée de Montmorency.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!