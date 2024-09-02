Semana Europeia da Mobilidade 2024

Publicado em

Leitura 1 min

De 16 a 22 de setembro de 2024, as equipes da sua região virão te encontrar na Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes da sua região de Sénart virão te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo:

  • Na estação Lieusaint: segunda-feira, 16 de setembro de 2024, das 16h30 às 18h, e terça-feira, 17 de setembro, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h.
  • Na estação Combs-la-Ville: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30, e quinta-feira, 19 de setembro, das 16h30 às 18h
  • Na estação Cesson: quarta-feira, 18 de setembro, das 16h30 às 18h, e quinta-feira, 19 de setembro, das 6h40 às 8h30
  • Na estação Savigny-le-Temple: sexta-feira, 20 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h.
  • Na parada Trait d'Union em Carré Sénart: sábado, 21 de setembro de 2024, das 14h às 16h30.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Sénart.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Senart_IDFM

Notícias semelhantes