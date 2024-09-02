Notícias semelhantes

As equipes da sua região de Sénart virão te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo:

Na estação Lieusaint: segunda-feira, 16 de setembro de 2024, das 16h30 às 18h, e terça-feira, 17 de setembro, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h.

16 de setembro de 2024, das 16h30 às 18h, e terça-feira, 17 de setembro, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h. Na estação Combs-la-Ville: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30, e quinta-feira, 19 de setembro, das 16h30 às 18h

quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30, e quinta-feira, 19 de setembro, das 16h30 às 18h Na estação Cesson: quarta-feira, 18 de setembro, das 16h30 às 18h, e quinta-feira, 19 de setembro, das 6h40 às 8h30

quarta-feira, 18 de setembro, das 16h30 às 18h, e quinta-feira, 19 de setembro, das 6h40 às 8h30 Na estação Savigny-le-Temple: sexta-feira, 20 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h.

sexta-feira, 20 de setembro de 2024, das 6h40 às 8h30 e das 16h30 às 18h. Na parada Trait d'Union em Carré Sénart: sábado, 21 de setembro de 2024, das 14h às 16h30.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Sénart.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!