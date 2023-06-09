Notícias semelhantes

O cartão de transporte escolar Optile é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.

(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para o cartão escolar Optile.



Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.