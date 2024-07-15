Notícias semelhantes

O Cartão Escolar de Ônibus (CSB) permite que você faça uma única viagem diária de ida e volta entre a casa do aluno e a escola em uma linha de ônibus aprovada pela OPTILE (origem e destino determinados para o ano letivo).

Condições de acesso ao cartão de ônibus escolar

Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.

Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.

Frequente uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado e seja matriculado em uma escola pública ou privada sob contrato de associação.

Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio-interno.

Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.

*Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação específica (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como faço para assinar/renovar o Cartão da Escola Optile?

Renovação

Você recebeu seu arquivo, lembre-se de mudar suas informações.

Você deverá devolver seu formulário preenchido para:

Ile-de-France, Seine et Oise

Serviço de Mapas Escolares

13 Rue de la Tréate,

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

1ª assinatura

Baixe seu formulário de inscrição

Conclua e faça com que seja validado pela sua escola de ensino fundamental II ou médio

A inscrição deve ser devolvida apenas pelo correio, devidamente preenchida, assinada e carimbada pela escola, com pagamento por cheque a ser pagada à Francilité Seine et Oise no endereço abaixo:

Ile-de-France, Seine et Oise

Serviço de Mapas Escolares

13 Rue de la Tréate,

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Apenas arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta às famílias.

Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma candidatura será aceita no local.