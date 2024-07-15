Notícias semelhantes

O Cartão Escolar de Ônibus (CSB) permite que você faça uma única viagem diária de ida e volta entre a casa do aluno e a escola em uma linha de ônibus aprovada pela OPTILE (origem e destino determinados para o ano letivo).
Condições de acesso ao cartão de ônibus escolar
- Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
- Frequente uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado e seja matriculado em uma escola pública ou privada sob contrato de associação.
- Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio-interno.
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.
*Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação específica (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.
Como faço para assinar/renovar o Cartão da Escola Optile?
Renovação
- Você recebeu seu arquivo, lembre-se de mudar suas informações.
- Você deverá devolver seu formulário preenchido para:
Ile-de-France, Seine et Oise
Serviço de Mapas Escolares
13 Rue de la Tréate,
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
1ª assinatura
- Baixe seu formulário de inscrição
- Conclua e faça com que seja validado pela sua escola de ensino fundamental II ou médio
A inscrição deve ser devolvida apenas pelo correio, devidamente preenchida, assinada e carimbada pela escola, com pagamento por cheque a ser pagada à Francilité Seine et Oise no endereço abaixo:
Ile-de-France, Seine et Oise
Serviço de Mapas Escolares
13 Rue de la Tréate,
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Apenas arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta às famílias.
Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma candidatura será aceita no local.
Taxas 2024-2025
Departamento Yvelines (78)
Alunos do ensino fundamental II / ensino médio em 2 seções: 219,00€
Alunos do Ensino Fundamental II / Médio para 3 turmas: 292,40 €
Alunos do Ensino Fundamental II / Médio em 4 seções: 374,40€
Departamento Val d'Oise (95)
Alunos do Ensino Fundamental II / Ensino Médio para 2/3 seções: Preço simples 133,99 €
Contatos - Informações
Para qualquer informação sobre o cartão do ônibus escolar, você pode entrar em contato com nossos agentes na Transport Shop por:
Telefone: 01 34 42 75 15
Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de preços.
Você também pode acompanhar nossas notícias no Twitter: @CPConflu_IDFM
Até logo no seu território!