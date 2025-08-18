Cada vez mais ônibus na região de Paris Saclay!

Publicado em

Leitura 3 min

A partir de 15 de setembro de 2025, o serviço continuará a evoluir para melhor atender a região e seus habitantes.

Após a implementação bem-sucedida das linhas 4602, 4621 e 4622 como parte da primeira fase da reestruturação da rede de ônibus em abril de 2025, a reforma das linhas na região de Paris Saclay continua.

A partir de 15 de setembro, novas mudanças estão sendo implementadas. Elas dizem mais respeito aos municípios de Marcoussis, Orsay, Palaiseau e Les Ulis e estão concomitantes com a renumeração das linhas da rede.

Em poucas palavras:

  • as linhas 5 e DM10A se fundem e se tornam a nova linha 4605, cuja oferta é reforçada e ampliada (criação de uma oferta de domingo),
  • A linha 4627 foi criada para melhor atender o Hospital Paris-Saclay a partir de Les Ulis e Orsay,
  • As linhas 4665 e 4666 assumem os serviços escolares da antiga DM10A para atender as escolas de ensino médio de Essouriau e Blaise Pascal.

Linha 4605

Essa linha conecta a comuna de Marcoussis à de Orsay via Les Ulis, de segunda a domingo.
Em Marcoussis, ela circula entre as paradas de Chêne Rond e Poteau Blanc, com um terminal parcial em Étang Neuf durante os horários de pico nos dias úteis.

Em Les Ulis, atende o centro comercial Ulis 2 do lado de Aubrac e oferece muitas conexões com as outras linhas de ônibus (linha 4621 para as paradas Massy-Palaiseau - Cévennes ou Stade, linha 9 para a parada Plateau de Saclay - Bourgogne).

Em Orsay, termina na estação RER B Orsay-Ville e oferece acesso direto a Paris.

A linha 4605 é + simples, + passagens, + amplitude!

» Operação : de segunda a domingo

» Amplitude : 5:00 - 22:05 nos dias de semana, 5:28 - 22:05 aos sábados e 7:20 a 21h35 aos domingos

» Frequência semanal : 12 a 24 minutos durante o horário de pico e 30 minutos durante os horários fora de pico

Frequência de sábado : 30 minutos pela manhã, 20 minutos pela tarde

» Frequência de domingo : 60 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde

Mapa da linha 4605

Mapa da linha 4605

Baixe o folheto de horários da linha 4605

Linha 4627

Essa nova linha conecta os municípios de Les Ulis e Orsay até o novo Hospital Paris-Saclay. Ele permite que você acesse o local do hospital sem conexão e rapidamente.

Também oferece acesso às prefeituras de Les Ulis e Orsay, bem como aos setores Corbeville e École Polytechnique.

Linha 4627 é + direto e + amplitude!

» Operação : de segunda a sábado

» Amplitude : 6:05 - 22:15 nos dias de semana, 6:15 às 22:15 aos sábados

» Frequência semanal : 30 minutos

» Frequência de sábado : 30 minutos

Mapa da linha 4627

Mapa da linha 4627

Baixe o folheto de horários da linha 4627

Linha 4665

Essa linha regular da escola atende o Lycée de l'Essouriau (em Les Ulis) a partir de Marcoussis.

» Operação : de segunda a sábado

» Amplitude : 7h41 - 18h15 nos dias úteis, 7h49 - 12h50 aos sábados

» Frequência semanal : 3 viagens / 4 idas e volta por dia

» Frequência de sábado : 2 viagens de ida e volta / 2 ida e volta por sábado

Mapa da linha 4665

Mapa da linha 4665

Baixe o folheto do horário da linha 4665

Linha 4666

Esta linha regular da escola atende a escola secundária Blaise Pascal (Orsay) de Marcoussis via Villejust.

» Operação : de segunda a sexta-feira

» Amplitude : 6h57 e 17h36

» Frequência semanal : 1 viagem de ida e volta / 1 viagem de ida e volta por dia

Mapa da linha 4666

Mapa da linha 4666

Baixe o folheto do horário da linha 4666
Tudo o que você precisa saber sobre a renumeração das linhas de ônibus Paris Saclay a partir de 15 de setembro!

Desde o início do ano letivo, encontre-nos no campo para responder todas as suas perguntas!

Encontre nossa presença em nossa conta X: @Saclay_IDFM