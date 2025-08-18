Após a implementação bem-sucedida das linhas 4602, 4621 e 4622 como parte da primeira fase da reestruturação da rede de ônibus em abril de 2025, a reforma das linhas na região de Paris Saclay continua.
A partir de 15 de setembro, novas mudanças estão sendo implementadas. Elas dizem mais respeito aos municípios de Marcoussis, Orsay, Palaiseau e Les Ulis e estão concomitantes com a renumeração das linhas da rede.
Em poucas palavras:
- as linhas 5 e DM10A se fundem e se tornam a nova linha 4605, cuja oferta é reforçada e ampliada (criação de uma oferta de domingo),
- A linha 4627 foi criada para melhor atender o Hospital Paris-Saclay a partir de Les Ulis e Orsay,
- As linhas 4665 e 4666 assumem os serviços escolares da antiga DM10A para atender as escolas de ensino médio de Essouriau e Blaise Pascal.
Linha 4605
Essa linha conecta a comuna de Marcoussis à de Orsay via Les Ulis, de segunda a domingo.
Em Marcoussis, ela circula entre as paradas de Chêne Rond e Poteau Blanc, com um terminal parcial em Étang Neuf durante os horários de pico nos dias úteis.
Em Les Ulis, atende o centro comercial Ulis 2 do lado de Aubrac e oferece muitas conexões com as outras linhas de ônibus (linha 4621 para as paradas Massy-Palaiseau - Cévennes ou Stade, linha 9 para a parada Plateau de Saclay - Bourgogne).
Em Orsay, termina na estação RER B Orsay-Ville e oferece acesso direto a Paris.
A linha 4605 é + simples, + passagens, + amplitude!
» Operação : de segunda a domingo
» Amplitude : 5:00 - 22:05 nos dias de semana, 5:28 - 22:05 aos sábados e 7:20 a 21h35 aos domingos
» Frequência semanal : 12 a 24 minutos durante o horário de pico e 30 minutos durante os horários fora de pico
Frequência de sábado : 30 minutos pela manhã, 20 minutos pela tarde
» Frequência de domingo : 60 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde
Mapa da linha 4605
Linha 4627
Essa nova linha conecta os municípios de Les Ulis e Orsay até o novo Hospital Paris-Saclay. Ele permite que você acesse o local do hospital sem conexão e rapidamente.
Também oferece acesso às prefeituras de Les Ulis e Orsay, bem como aos setores Corbeville e École Polytechnique.
Linha 4627 é + direto e + amplitude!
» Operação : de segunda a sábado
» Amplitude : 6:05 - 22:15 nos dias de semana, 6:15 às 22:15 aos sábados
» Frequência semanal : 30 minutos
» Frequência de sábado : 30 minutos
Mapa da linha 4627
Linha 4665
Essa linha regular da escola atende o Lycée de l'Essouriau (em Les Ulis) a partir de Marcoussis.
» Operação : de segunda a sábado
» Amplitude : 7h41 - 18h15 nos dias úteis, 7h49 - 12h50 aos sábados
» Frequência semanal : 3 viagens / 4 idas e volta por dia
» Frequência de sábado : 2 viagens de ida e volta / 2 ida e volta por sábado
Mapa da linha 4665
Linha 4666
Esta linha regular da escola atende a escola secundária Blaise Pascal (Orsay) de Marcoussis via Villejust.
» Operação : de segunda a sexta-feira
» Amplitude : 6h57 e 17h36
» Frequência semanal : 1 viagem de ida e volta / 1 viagem de ida e volta por dia
Mapa da linha 4666
Desde o início do ano letivo, encontre-nos no campo para responder todas as suas perguntas!
