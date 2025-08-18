Linha 4605

Essa linha conecta a comuna de Marcoussis à de Orsay via Les Ulis, de segunda a domingo.

Em Marcoussis, ela circula entre as paradas de Chêne Rond e Poteau Blanc, com um terminal parcial em Étang Neuf durante os horários de pico nos dias úteis.

Em Les Ulis, atende o centro comercial Ulis 2 do lado de Aubrac e oferece muitas conexões com as outras linhas de ônibus (linha 4621 para as paradas Massy-Palaiseau - Cévennes ou Stade, linha 9 para a parada Plateau de Saclay - Bourgogne).

Em Orsay, termina na estação RER B Orsay-Ville e oferece acesso direto a Paris.

A linha 4605 é + simples, + passagens, + amplitude!

» Operação : de segunda a domingo

» Amplitude : 5:00 - 22:05 nos dias de semana, 5:28 - 22:05 aos sábados e 7:20 a 21h35 aos domingos

» Frequência semanal : 12 a 24 minutos durante o horário de pico e 30 minutos durante os horários fora de pico

Frequência de sábado : 30 minutos pela manhã, 20 minutos pela tarde

» Frequência de domingo : 60 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde