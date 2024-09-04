Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração no território de Paris Saclay

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, incluindo 1.500 nos subúrbios externos, e a numeração levou a muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, havia 13 linhas de ônibus com o número 10!

Os números mudam de modo que cada linha em Île-de-France tenha um número único.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Paris Saclay, as linhas de ônibus agora começam com a 46.

Sempre que possível, o número antigo foi adotado para facilitar a mudança.

Exemplo: a linha 1 se torna a linha 4601.

Os números das linhas expressas começam com o número de seu departamento.

Exemplo: A linha expressa 91-05 se torna a 9105.

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.

Quando as linhas mudam de número?

Com exceção das linhas 4602, 4621 e 4622, que entraram na renumeração regional em 22 de abril de 2025, todas as linhas no território de Paris Saclay mudarão seu número a partir desegunda-feira, 15 de setembro de 2025.