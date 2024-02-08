O pacote Imagine'R
Para os habitantes dos 17 municípios de Seine-et-Marne da comunidade de aglomeração Roissy Pays de France, os procedimentos de registro são os seguintes:
- Os arquivos de inscrição estão disponíveis a partir de junho nas assembleias municipais.
- O prazo para enviar a inscrição na prefeitura para estudantes do ensino fundamental e médio é 31 de dezembro de 2023 (exceto para recém-chegados e estudantes após o bacharelado, até 30 de março de 2024).
- O preço para alunos do ensino fundamental é €56*.
- O preço para estudantes do ensino médio e universitários é de €179*.
*Para os municípios de Compans, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Mitry-Mory, Othis, Rouvres, consulte os preços na prefeitura ou pelo endereço de e-mail [email protected]
Por favor, note que, para aproveitar essas taxas, é fundamental enviar a solicitação à sua prefeitura.
Para os outros municípios de Seine-et-Marne, os registros devem ser feitos online. Todas as informações aqui.