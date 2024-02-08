O pacote Imagine'R

Para os habitantes dos 17 municípios de Seine-et-Marne da comunidade de aglomeração Roissy Pays de France, os procedimentos de registro são os seguintes:

Os arquivos de inscrição estão disponíveis a partir de junho nas assembleias municipais.

O prazo para enviar a inscrição na prefeitura para estudantes do ensino fundamental e médio é 31 de dezembro de 2023 (exceto para recém-chegados e estudantes após o bacharelado, até 30 de março de 2024).

O preço para alunos do ensino fundamental é €56*.

O preço para estudantes do ensino médio e universitários é de €179*.

*Para os municípios de Compans, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Mitry-Mory, Othis, Rouvres, consulte os preços na prefeitura ou pelo endereço de e-mail [email protected]

Por favor, note que, para aproveitar essas taxas, é fundamental enviar a solicitação à sua prefeitura.

Para os outros municípios de Seine-et-Marne, os registros devem ser feitos online. Todas as informações aqui.