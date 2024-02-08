O pacote Imagine'R

O pacote imagine'R permite que seu filho viaje por toda a região da Île-de-France durante todo o ano.

Para os habitantes dos 25 municípios do Val d'Oise da comunidade de aglomeração Roissy Pays de France, os procedimentos de registro são os seguintes:

Os arquivos de inscrição estão disponíveis a partir de junho nas assembleias municipais.

O prazo para enviar a inscrição na prefeitura para estudantes do ensino fundamental e médio é 31 de dezembro do ano letivo atual (exceto para novos alunos e estudantes após o bacharelado, até 30 de março do ano letivo atual).

O preço para alunos do ensino fundamental é de €56.

O preço para estudantes do ensino médio e universitários é de 179€.

Por favor, note que, para aproveitar essas taxas, é fundamental enviar a solicitação à sua prefeitura.

Para os outros municípios do Val d'Oise, os registros devem ser feitos online. Todas as informações aqui.

Para os habitantes da comuna de Bonneuil-en-France, consulte a prefeitura para os preços.