O pacote Imagine'R
O pacote imagine'R permite que seu filho viaje por toda a região da Île-de-France durante todo o ano.
Para os habitantes dos 25 municípios do Val d'Oise da comunidade de aglomeração Roissy Pays de France, os procedimentos de registro são os seguintes:
- Os arquivos de inscrição estão disponíveis a partir de junho nas assembleias municipais.
- O prazo para enviar a inscrição na prefeitura para estudantes do ensino fundamental e médio é 31 de dezembro do ano letivo atual (exceto para novos alunos e estudantes após o bacharelado, até 30 de março do ano letivo atual).
- O preço para alunos do ensino fundamental é de €56.
- O preço para estudantes do ensino médio e universitários é de 179€.
Por favor, note que, para aproveitar essas taxas, é fundamental enviar a solicitação à sua prefeitura.
Para os outros municípios do Val d'Oise, os registros devem ser feitos online. Todas as informações aqui.
Para os habitantes da comuna de Bonneuil-en-France, consulte a prefeitura para os preços.
O cartão regular da escola de ônibus (cartão Optile)
O cartão de transporte escolar Optile é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta durante o período escolar entre casa e a escola (este cartão não permite viagens durante feriados escolares, fins de semana e feriados públicos).
É destinado a estudantes do ensino fundamental e médio que seguem o ensino fundamental ou médio. (menores de 18 anos em 1º de setembro do ano corrente)
Alunos do jardim de infância não são elegíveis para um cartão escolar Optile.
Para se beneficiar desse cartão, você deve morar a mais de 3 km da escola (distância avaliada com base em uma viagem feita a pé).
Além disso, este cartão é emitido por nossos serviços após o envio do formulário de registro antes de 31 de outubro do ano para o seguinte endereço:
Lieu dit de la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot
Taxas de acordo com o município onde reside:
- Para os habitantes dos 25 municípios* do Val d'Oise da comunidade de aglomeração Roissy Pays de France: €17
Para os habitantes de Lassy: 66,02€
- Para todos os outros municípios do Val d'Oise atendidos pelas linhas do território Roissy Oeste: 125,52€
*Para o município de Roissy-en-France, o cartão é gratuito.
Em caso de perda, entre em contato com o Serviço Escolar da [email protected] que irá emitir uma cópia.
Editar uma cópia custa €18.