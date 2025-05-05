Notícias semelhantes

O hub da estação Marly-le-Roi será completamente reurbanizado em 2025.
O objetivo deste projeto de desenvolvimento é garantir os diversos espaços entre os meios de transporte (ônibus, carros, ciclistas e pedestres) e criar um espaço amplo e verde em frente à praça da estação.
- De 28 de abril a 13 de junho de 2025, das 8h às 17h: Gare de Marly-le-Roi – Parvis não será atendida pela linha 10 na direção da Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers. Por favor, consulte a parada Gare de Marly-le-Roi – Bèque.
Cronograma provisório das obras:
- De 28 de abril de 2025 a 13 de junho de 2025 na Alfred Couturier Street
- De junho a outubro de 2025: vários eixos: cruzamento com a rue Henri Bouilhet, Avenue du Général Leclerc, RD7
Os atores deste projeto são: Île-de-France Mobilités, a Comunidade de Aglomeração Saint Germain Boucles de Seine, a cidade de Marly-le-Roi e o Departamento de Yvelines.
Para se manter atualizado sobre o progresso do trabalho, assine-se:
- Informações de tráfego para suas linhas na região de Saint Germain Boucle de Seine
- Para a conta X: @StGermain_IDFM