Notícias semelhantes

Em 2025, a Place de la Gare em Marly-le-Roi vai receber uma reforma!

O hub da estação Marly-le-Roi será completamente reurbanizado em 2025.

O objetivo deste projeto de desenvolvimento é garantir os diversos espaços entre os meios de transporte (ônibus, carros, ciclistas e pedestres) e criar um espaço amplo e verde em frente à praça da estação.

  • De 28 de abril a 13 de junho de 2025, das 8h às 17h: Gare de Marly-le-Roi – Parvis não será atendida pela linha 10 na direção da Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers. Por favor, consulte a parada Gare de Marly-le-Roi – Bèque.

Cronograma provisório das obras:

  • De 28 de abril de 2025 a 13 de junho de 2025 na Alfred Couturier Street
  • De junho a outubro de 2025: vários eixos: cruzamento com a rue Henri Bouilhet, Avenue du Général Leclerc, RD7

Os atores deste projeto são: Île-de-France Mobilités, a Comunidade de Aglomeração Saint Germain Boucles de Seine, a cidade de Marly-le-Roi e o Departamento de Yvelines.

