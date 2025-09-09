Notícias semelhantes

Um sistema especial será implementado durante os 3 fins de semana de interrupção do tráfego na linha H entre Epinay Villetaneuse e Ermont Eaubonne, em ambos os sentidos:
- Sábado, 31 de janeiro a domingo, 1º de fevereiro
- Sábado, 7 a domingo, 8 de fevereiro
- Sábado, 21 de fevereiro a domingo, 22 de fevereiro
Durante os fins de semana de trabalho, as linhas 1514 e 1515 se beneficiarão de viagens adicionais e horários estendidos.
Linha 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sábado e domingo
- Para a estação de trem Ermont Eaubonne: primeira partida às 5h00 e última partida às 1h03
- Para a estação de trem Enghien-les-Bains: primeira partida às 5h35 e última partida às 1h05
Linha 1515 Estação Épinay Villetaneuse ↔ Estação Enghien-les-Bains*
- Para a estação de trem Épinay Villetaneure*: primeira partida às 5:00 da manhã e última partida às 0:30
- Para a estação de trem Enghien-les-Bains*: primeira partida às 5h46 e última partida às 0h38
* Horários habituais entre a estação Enghien-les-Bains e La Chênée