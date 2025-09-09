Notícias semelhantes

Um sistema especial será implementado durante os 3 fins de semana de interrupção do tráfego na linha H entre Epinay Villetaneuse e Ermont Eaubonne, em ambos os sentidos:

Sábado, 31 de janeiro a domingo, 1º de fevereiro

Sábado, 7 a domingo, 8 de fevereiro

Sábado, 21 de fevereiro a domingo, 22 de fevereiro

Durante os fins de semana de trabalho, as linhas 1514 e 1515 se beneficiarão de viagens adicionais e horários estendidos.