Trabalho na linha H nos fins de semana: linhas de ônibus 1514 e 1515 reforçadas!

Publicado em

Leitura 1 min

Durante a interrupção da linha H entre Épinay-Villetaneuse e Ermont-Eaubonne, as linhas de ônibus 1514 e 1515 são reforçadas para facilitar sua viagem durante as obras entre Paris Gare-du-Nord e Pontoise. Quais desenvolvimentos estão planejados para você? Nós os apresentamos a vocês aqui.

Um sistema especial será implementado durante os 3 fins de semana de interrupção do tráfego na linha H entre Epinay Villetaneuse e Ermont Eaubonne, em ambos os sentidos:

  • Sábado, 31 de janeiro a domingo, 1º de fevereiro
  • Sábado, 7 a domingo, 8 de fevereiro
  • Sábado, 21 de fevereiro a domingo, 22 de fevereiro

Durante os fins de semana de trabalho, as linhas 1514 e 1515 se beneficiarão de viagens adicionais e horários estendidos.

Linha 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sábado e domingo

  • Para a estação de trem Ermont Eaubonne: primeira partida às 5h00 e última partida às 1h03
  • Para a estação de trem Enghien-les-Bains: primeira partida às 5h35 e última partida às 1h05

Linha 1515 Estação Épinay Villetaneuse ↔ Estação Enghien-les-Bains*

  • Para a estação de trem Épinay Villetaneure*: primeira partida às 5:00 da manhã e última partida às 0:30
  • Para a estação de trem Enghien-les-Bains*: primeira partida às 5h46 e última partida às 0h38

* Horários habituais entre a estação Enghien-les-Bains e La Chênée

Baixe o horário reforçado da linha 1514
Baixe o horário reforçado da linha 1515

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse a conta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM

Notícias semelhantes