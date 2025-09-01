Suba a bordo, Paris te espera com as linhas 9114 e 9118!

Publicado em

Leitura 1 min

Quer ir para Paris? Duas linhas expressas permitem chegar a Paris - Porte d'Orléans diretamente de Essonne, atendendo as principais estradas e pontos estratégicos.

Em Paris sem se mover do seu assento com as linhas 9114 e 9118!

Em Paris sem se mover do seu assento. Acesso direto a Paris - Porte d'Orléans a partir de 13 municípios no território de Cœur d'Essonne em 75 minutos* de tempo médio de viagem. PARA SABER TUDO SOBRE SUAS LINHAS: Aplicativo Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Navegue @CoeurEs_IDFM Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

A linha 9114, rápida e direta

De Arpajon, a linha 9114 é direta entre Ballainvilliers e Paris, pegando a RN20 que atende às paradas estratégicas localizadas no eixo. Seus horários são projetados para atender às necessidades de viagem dos trabalhadores, com viagens matinais e vespertinas de segunda a sexta-feira a partir das 5h30.

Consulte o horário da linha 9114

A linha 9118, prática e conectada

A linha 9118 facilita, de segunda a sexta-feira, conexões entre os diferentes modos de transporte, atendendo a muitos centros de vida e atividade, em particular por meio de:

  • O Hospital Longjumeau
  • As estações de Épinay-sur-Orge (RER C) e Longjumeau (Bonde T12),
  • O parque empresarial Champarts em Chilly-Mazarin,
  • La ZAC de la Croix-Blanche
Consulte o horário da linha 9118

Seja você um funcionário, estudante ou em uma viagem única, as linhas 9114 e 9118 oferecem uma alternativa eficiente ao carro particular, evitando restrições de estacionamento e facilitando suas conexões para Paris.

Para saber mais sobre as notícias do território, acesse nossa conta X: @CoeurEs_IDFM

Notícias semelhantes