Notícias semelhantes

Em Paris sem se mover do seu assento. Acesso direto a Paris - Porte d'Orléans a partir de 13 municípios no território de Cœur d'Essonne em 75 minutos* de tempo médio de viagem.
A linha 9114, rápida e direta
De Arpajon, a linha 9114 é direta entre Ballainvilliers e Paris, pegando a RN20 que atende às paradas estratégicas localizadas no eixo. Seus horários são projetados para atender às necessidades de viagem dos trabalhadores, com viagens matinais e vespertinas de segunda a sexta-feira a partir das 5h30.
A linha 9118, prática e conectada
A linha 9118 facilita, de segunda a sexta-feira, conexões entre os diferentes modos de transporte, atendendo a muitos centros de vida e atividade, em particular por meio de:
- O Hospital Longjumeau
- As estações de Épinay-sur-Orge (RER C) e Longjumeau (Bonde T12),
- O parque empresarial Champarts em Chilly-Mazarin,
- La ZAC de la Croix-Blanche
Seja você um funcionário, estudante ou em uma viagem única, as linhas 9114 e 9118 oferecem uma alternativa eficiente ao carro particular, evitando restrições de estacionamento e facilitando suas conexões para Paris.