Notícias semelhantes

A linha 9114, rápida e direta

De Arpajon, a linha 9114 é direta entre Ballainvilliers e Paris, pegando a RN20 que atende às paradas estratégicas localizadas no eixo. Seus horários são projetados para atender às necessidades de viagem dos trabalhadores, com viagens matinais e vespertinas de segunda a sexta-feira a partir das 5h30.