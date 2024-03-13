Um novo estacionamento seguro para sua bicicleta na estação Lieusaint Moissy!

Para facilitar sua locomoção de bicicleta, a Île-de-France Mobilités oferece um estacionamento seguro para bicicletas próximo à estação de trem Lieusaint Moissy. Inauguração do estacionamento em 13 de março de 2024 no lado de Moissy.

Foto do estacionamento de bicicletas do Lieusaint Moissy

Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

  • Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • protegido por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo
  • abrigado e iluminado
  • Localizado o mais próximo possível das estações de trem
  • facilmente identificável (identidade visual uniforme)
  • equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, mensal, Navigo senior, Imagine R).

Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura :

  • Passe diário: €4
  • Assinatura mensal: €10
  • Assinatura anual: €30

O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.

Para assinar o serviço, encontre todos os termos e detalhes dos preços

Uma pergunta? Você pode nos contatar por telefone no Centro de Gerenciamento de Estacionamento para Bicicletas 01 59 00 12 37, de segunda a sábado das 6h30 às 20h (preço de uma ligação local)

