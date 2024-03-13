Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:
- Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana
- protegido por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo
- abrigado e iluminado
- Localizado o mais próximo possível das estações de trem
- facilmente identificável (identidade visual uniforme)
- equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas
A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, mensal, Navigo senior, Imagine R).
Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura :
- Passe diário: €4
- Assinatura mensal: €10
- Assinatura anual: €30
O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.
Uma pergunta? Você pode nos contatar por telefone no Centro de Gerenciamento de Estacionamento para Bicicletas 01 59 00 12 37, de segunda a sábado das 6h30 às 20h (preço de uma ligação local)