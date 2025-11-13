Notícias semelhantes

DRT: uma solução flexível e prática para alcançar os pontos de interesse do seu território

Para atender às necessidades de mobilidade da região de Cœur d'Essonne, as linhas 4591, 4592 e 4595 oferecem um serviço de Transporte sob Demanda (DRT) para facilitar suas viagens, especialmente durante horários de pico no coração de áreas menos densamente povoadas.