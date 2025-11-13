Notícias semelhantes

DRT: uma solução flexível e prática para alcançar os pontos de interesse do seu território

Para atender às necessidades de mobilidade da região de Cœur d'Essonne, as linhas 4591, 4592 e 4595 oferecem um serviço de Transporte sob Demanda (DRT) para facilitar suas viagens, especialmente durante horários de pico no coração de áreas menos densamente povoadas.

TàD, um meio de transporte reservado para todos!

Um serviço adaptado para suas viagens, oferecendo mobilidade sob medida:

  • Você escolhe seu horário de passagem e sua parada entre os que são atendidos,
  • Você pode fazer sua reserva em apenas alguns cliques,
  • O veículo te pega na parada definida,
  • E você viaja para centros de conexão, lojas, serviços públicos ou seus compromissos diários.

Como reservar?

  • No aplicativo ou site T&D da Île-de-France Mobilités,
  • Por telefone através do centro de reservas nas 08h00 10 20 20 das 9h às 18h, de segunda a sexta
  • Até 1 hora antes da partida (dependendo do setor).
    Basta selecionar sua linha – 4591, 4592 ou 4595, sua parada e seu horário.

Por que escolher DRT?

  • Flexibilidade : você adapta sua viagem ao seu horário.
  • Praticidade : um serviço que chega até você, mesmo em áreas remotas.
  • Acessibilidade : as tarifas são as mesmas da rede convencional de ônibus.
  • Conforto : viagens diretas, sem esperar desnecessariamente.

Seja para chegar a uma estação de trem, ir ao trabalho, acessar lojas, sua escola ou suas atividades, os DRTs das linhas 4591, 4592 e 4595 são projetados para simplificar a vida dos moradores.

Com a linha 4591, facilita a circulação entre Montlhéry e a estação RER Brétigny-sur-Orge.

Vá para a estação Epinay-sur-Orge em conexão com o RER C e a T12 com a linha 4592!

Quer fazer compras? A linha 4595 deixa você na área comercial de Longpont-sur-Orge.

Reserve seu passeio online aqui

