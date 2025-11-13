Notícias semelhantes

Um serviço adaptado para suas viagens, oferecendo mobilidade sob medida:
- Você escolhe seu horário de passagem e sua parada entre os que são atendidos,
- Você pode fazer sua reserva em apenas alguns cliques,
- O veículo te pega na parada definida,
- E você viaja para centros de conexão, lojas, serviços públicos ou seus compromissos diários.
Como reservar?
- No aplicativo ou site T&D da Île-de-France Mobilités,
- Por telefone através do centro de reservas nas 08h00 10 20 20 das 9h às 18h, de segunda a sexta
- Até 1 hora antes da partida (dependendo do setor).
Basta selecionar sua linha – 4591, 4592 ou 4595, sua parada e seu horário.
Por que escolher DRT?
- Flexibilidade : você adapta sua viagem ao seu horário.
- Praticidade : um serviço que chega até você, mesmo em áreas remotas.
- Acessibilidade : as tarifas são as mesmas da rede convencional de ônibus.
- Conforto : viagens diretas, sem esperar desnecessariamente.