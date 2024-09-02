Notícias semelhantes

Linha 52, uma nova linha para trabalhadores nos locais Zalando e Colissimo
- Um novo serviço para os locais Zalando e Colissimo na ZAC du Tertre com a linha 52
- Uma passagem a cada 30 minutos das 7h30 às 9h30 e das 16h20 às 18h20 e a cada hora no restante do dia
- Os horários das linhas 51 e 52 foram adaptados às chegadas e partidas dos funcionários da empresa nas paradas "Parc A5", "Centre Aéronautique" e "SAFRAN Montereau"
- As paradas "Villaroche Nord" e "Aérodrome de Villaroche" são atendidas apenas pela linha 51, com ônibus a cada 30 minutos.
- O serviço para o parque A5 aos sábados será fornecido pela linha 52