Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração na região de Cœur d'Essonne

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Cœur d'Essonne, todas as linhas de ônibus agora começam com a 45.

Sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplos: a linha 2 se torna 4512, a linha DM16 passa a ser 4542, etc.).

Os números de linhas expressas começam com o número do departamento (exemplos: a linha M154 se torna 9114, a linha 108 passa a ser 9118, etc.).

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.