Notícias semelhantes

A partir de 18 de novembro de 2024, a oferta de transporte está mudando em Bois-le-Roi!

Uma modificação da linha existente 3440 possibilita, em conformidade com as novas direções de tráfego da cidade, fornecer uma conexão com os trens da linha R.

Graças a essas mudanças, 8 novas conexões estão disponíveis para os passageiros do trem R às 6h39, 7h25, 7h50 e 8h19 da manhã, e com as das 18h39, 19h09, 19h39 e 20h39 da noite.

A nova linha 3447 foi criada e agora atende o distrito de Brolles. Seus horários, alinhados às necessidades dos passageiros, permitem conexões com o trem R às 6h09, 6h50 e 7h08, e com os dos trens 18h09 e 20h09.