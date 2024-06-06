As inscrições para o cartão de transporte escolar (ex Optile) para o ano de 2024/2025 estarão abertas a partir de 12 de junho de 2024! De agora em diante, saiba mais e assine este cartão de transporte!
Jovem em um ônibus
Para quem é o cartão do ônibus escolar?
O cartão de transporte escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).
É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.
Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidade:
Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:
- Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
- Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).
- A assinatura deve ser feita antes de 31 de outubro de 2024*
* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.
Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?
*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.
*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.
Passos da assinatura:
- Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
> Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
> O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
- Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a ser pago a nome da KEOLIS
(detalhes na seção "Preço do cartão escolar Optile")
> Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
- Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
Keolis Val d'Yerres Val de Seine - Serviço de Cartão Escolar
19 rue Charles Mory
91210 Draveil
- Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.
Preço do cartão da escola Optile:
A precificação do cartão escolar da Optile depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola;
Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Para o território do Val de Seine do Val d'Yerres, encontre abaixo as taxas gerais e as tarifas subsidiadas.
Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.
> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.
Subsídios municipais e departamentais:
Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.
O departamento de Essonne oferece subsídios sob certas condições para os bilhetes de transporte.
Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.
Saiba Mais:
Você precisa de mais informações sobre como trabalhar ou como tirar o cartão de transporte do ônibus escolar?
Entre em contato conosco! Nossas equipes terão prazer em responder suas perguntas.