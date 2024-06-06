Assinatura ou renovação do cartão escolar (ex Optile Card) Ônibus 2024/2025

Aqui estão os termos e condições de assinatura ou renovação deste cartão de transporte (ex-cartão Optile)

As inscrições para o cartão de transporte escolar (ex Optile) para o ano de 2024/2025 estarão abertas a partir de 12 de junho de 2024! De agora em diante, saiba mais e assine este cartão de transporte!

Jovem em um ônibus

Para quem é o cartão do ônibus escolar?

O cartão de transporte escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
  • Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).
  • A assinatura deve ser feita antes de 31 de outubro de 2024*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Passos da assinatura:

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
    > O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
  2. Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a ser pago a nome da KEOLIS
    (detalhes na seção "Preço do cartão escolar Optile")
    > Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    Keolis Val d'Yerres Val de Seine - Serviço de Cartão Escolar
    19 rue Charles Mory
    91210 Draveil
  4. Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.

Baixe e imprima seu arquivo de assinatura ou renovação aqui

Preço do cartão da escola Optile:

A precificação do cartão escolar da Optile depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola;

Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Para o território do Val de Seine do Val d'Yerres, encontre abaixo as taxas gerais e as tarifas subsidiadas.

Tarifas gerais de cartão de ônibus 2024-2025

Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.
> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.

Subsídios municipais e departamentais:

Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.

O departamento de Essonne oferece subsídios sob certas condições para os bilhetes de transporte.
Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.

Saiba Mais:

Você precisa de mais informações sobre como trabalhar ou como tirar o cartão de transporte do ônibus escolar?
Entre em contato conosco! Nossas equipes terão prazer em responder suas perguntas.