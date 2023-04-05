Notícias semelhantes

Serviços escolares

As linhas da escola são numeradas de 6550 a 6582.

Serviço às escolas por município:

Achères

  • Escola Secundária Louise Weiss: linha 6572

Andrésy

  • Collège Saint-Exupéry: linhas 6540, 6574

Aubergenville

  • Van Gogh High School: linhas 6523, 6580

Carrières-sous-Poissy

  • Collège Claude Monet: linhas 6502, 6531
  • Flora Tristan College: linhas 6501, 6531

Chambourcy

  • Collège André Derain: linhas 6502, 6570, 6582

Chanteloup-les-Vignes

  • Magellan College: linhas 6502, 6532, 6541
  • Collège René Cassin: linhas 6502, 6541, 6572

Ecquevilly

  • Collège Léonard de Vinci: linhas 6511, 6573, 6580

Gaillon-sur-Montcient

  • Collège de la Montcient: linha 6522

Les Mureaux

  • Colégio Jean Vilar: linha 6506
  • Faculdade Jules Verne: linhas 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
  • Paul Verlaine College: linha 6543
  • Lycée François Villon: linhas 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
  • Lycée Jacques Vaucanson: linhas 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581

Meulan-en-Yvelines

  • Collège Henri IV: linhas 6521, 6533, 6560, 6562
  • Collège Mercier Saint-Paul: linhas 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562

Poissy

  • Collège Jean Jaurès: linhas 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
  • Collège Les Grands Champs: linhas 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
  • Institution Notre-Dame: linhas 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
  • Lycée Adrienne Bolland: linhas 6503, 6505, 6555
  • Lycée Charles de Gaulle: linhas 6536, 6543
  • Cité scolaire Le Corbusier: linhas 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
  • Saint-Germain-en-Laye
  • Colégio Claude Debussy: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège Marcel Roby: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jean-Baptiste Poquelin: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jeanne d'Albret: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Saint Thomas de Villeneuve: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Saint Erembert School-College-High School: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège-Lycée Saint Augustin: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège les Hauts Grillets: linhas 6559, 6567, 6570
  • Lycée Léonard de Vinci: linhas 6559, 6567, 6570
  • Lycée International: linhas 6559, 6567, 6570
  • Institut Notre-Dame: linhas 6559, 6567, 6570

Triel-sur-Seine

  • Collège Les Châtelaines: linhas 6510, 6541, 6564, 6572

Verneuil-sur-Seine

  • Colégio Jean Zay: linhas 6513, 6566
  • Notre-Dame Les Oiseaux Estabelecimento: linhas 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579

Vernouillet

  • Collège Émile Zola: 6514, 6515, 6575

