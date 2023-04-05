Notícias semelhantes

Serviço às escolas por município:
Achères
- Escola Secundária Louise Weiss: linha 6572
Andrésy
- Collège Saint-Exupéry: linhas 6540, 6574
Aubergenville
- Van Gogh High School: linhas 6523, 6580
Carrières-sous-Poissy
- Collège Claude Monet: linhas 6502, 6531
- Flora Tristan College: linhas 6501, 6531
Chambourcy
- Collège André Derain: linhas 6502, 6570, 6582
Chanteloup-les-Vignes
- Magellan College: linhas 6502, 6532, 6541
- Collège René Cassin: linhas 6502, 6541, 6572
Ecquevilly
- Collège Léonard de Vinci: linhas 6511, 6573, 6580
Gaillon-sur-Montcient
- Collège de la Montcient: linha 6522
Les Mureaux
- Colégio Jean Vilar: linha 6506
- Faculdade Jules Verne: linhas 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
- Paul Verlaine College: linha 6543
- Lycée François Villon: linhas 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
- Lycée Jacques Vaucanson: linhas 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581
Meulan-en-Yvelines
- Collège Henri IV: linhas 6521, 6533, 6560, 6562
- Collège Mercier Saint-Paul: linhas 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562
Poissy
- Collège Jean Jaurès: linhas 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
- Collège Les Grands Champs: linhas 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
- Institution Notre-Dame: linhas 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
- Lycée Adrienne Bolland: linhas 6503, 6505, 6555
- Lycée Charles de Gaulle: linhas 6536, 6543
- Cité scolaire Le Corbusier: linhas 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
- Saint-Germain-en-Laye
- Colégio Claude Debussy: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège Marcel Roby: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jean-Baptiste Poquelin: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jeanne d'Albret: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Saint Thomas de Villeneuve: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Saint Erembert School-College-High School: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège-Lycée Saint Augustin: linhas 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège les Hauts Grillets: linhas 6559, 6567, 6570
- Lycée Léonard de Vinci: linhas 6559, 6567, 6570
- Lycée International: linhas 6559, 6567, 6570
- Institut Notre-Dame: linhas 6559, 6567, 6570
Triel-sur-Seine
- Collège Les Châtelaines: linhas 6510, 6541, 6564, 6572
Verneuil-sur-Seine
- Colégio Jean Zay: linhas 6513, 6566
- Notre-Dame Les Oiseaux Estabelecimento: linhas 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579
Vernouillet
- Collège Émile Zola: 6514, 6515, 6575